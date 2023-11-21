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Ребров: С оптимизмом смотрю в будущее - у нас еще есть шанс выйти на ЧЕ-2024

Наставник "желто-синих" не теряет надежды отправиться с национальной командой в Германию.
Сегодня, 00:43
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Сборная Украины была близка к тому, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат Европы 2024 года. Однако украинская команда сыграла вничью с Италией (0:0), которая позволила "скуадре адзурре" занять место на турнире.

После матча главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров прокомментировал игру своих подопечных, отметив выступление сборной на фоне действующего чемпиона.

"Поблагодарил игроков, они сделали все, план на игру выполнили. В первом тайме сдерживали соперника, во втором больше атаковали. Ребята расстроены, они показали достойную игру против чемпиона Европы", - сказал Ребров.

"В первом тайме это была психология, мы не хотели только обороняться, но Италия заставила. Во втором тайме были более интенсивными и пытались атаковать".

Источник: Getty Images

"У нас была тяжелая группа, мы набрали столько же очков, как и Италия. К сожалению, мы не прошли дальше, но еще есть шанс и я думаю что этот отборочный цикл был очень неплохим. Перспектива у команды есть. Смотрю с оптимизмом в будущее, сегодня была команда, которая хотела пройти дальше.

Сергей Станиславович объяснил решение оставить Николая Матвиенко на скамейке запасных, выпустив вместо него Александра Сватка. Он также не стал комментировать возможный пенальти на Михаиле Мудрике в конце игры.

"Матвиенко оставили на скамье, потому что у нас классная конкуренция. Сватка выбрали и думаю мы не ошиблись. Я не смотрел VAR, сейчас не могу комментировать момент Мудрика".

Напомним, что, даже проиграв, сборная Украины имеет шансы выйти на чемпионат Европы-2024. Для этого ей нужно пройти через один из путей плей-офф отбора.

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