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Дзаньоло: Очень уважаю сборную Украины

Итальянец поделился впечатлениями после очной игры.
Сегодня, 09:20
Николо Дзаньоло / Getty Images
Николо Дзаньоло / Getty Images

Хавбек сборной Италии Николо Дзаньоло высказался о матче против сборной Украины (0:0) в рамках отбора на Евро-2024.

"Очень уважаю украинскую команду - очень сильная и организованная. Не готов сказать, что Украина играла сегодня в пять защитников. Играть против Зинченко очень трудно, это достаточно классный игрок, как и Миколенко. Для меня это очень тяжелый вызов, настоящая задача.

Но мы сыграем на чемпионате Европы. Конечно, нам нужно улучшать стиль нашей игры. Однако у нас еще есть шанс".

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"Теперь нам нужно защищать наш титул. Мы - чемпионы Европы и едем на турнир. Для нашей страны это очень важно - мы хорошая команда и хотим еще раз выиграть чемпионат Европы", - сказал Дзаньоло в интервью после матча.

Напомним, по итогам десяти туров отбора из группы С напрямую вышли на Евро Англия и Италия, а Украина сыграет в плей-офф.

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