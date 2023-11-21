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Кьеза - об игроках сборной Украины: Они вышли на поле, сражались и показали, что хотят выйти на Евро

Итальянец оценил игру наших парней.
Сегодня, 07:41
Кьеза с Малиновским / Getty Images
Кьеза с Малиновским / Getty Images

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза высказался о матче против сборной Украины (0:0) в рамках отбора на Евро-2024.

"Это была, наверное, самая тяжелая игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины, потому что они вышли на поле, бились и показали, что хотят квалифицироваться на Евро в Германию.

Но, в конце концов, мы сыграли вничью и теперь едем в Германию. Для нас это очень важный выход, потому что там мы будем пытаться защитить титул".

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"Игра Украины в три центрбека не стала для нас сюрпризом. С первой игры мы знали, что они будут что-то менять, что будут подстраиваться под наши контратаки и тактику.

Они показали, что именно изменили. Но если бы мы в первом тайме реализовали шансы, которые у нас были, была бы совсем другая игра. Но мы не забили, поэтому этот матч закончился вничью", - сказал Кьеза в интервью после матча.

Напомним, так как Украина не прошла на Евро-2024 напрямую, она будет участвовать в плей-офф. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии Федерико Кьеза

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