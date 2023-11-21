Украина - Италия 0:0 обзор матча отбора Евро-2024 20.11.2023

Поединок завершился вничью, которая на пользу итальянцам.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины встречалась с командой Италии в рамках десятого тура квалификации чемпионата Европы-2024.

В первом тайме подопечные Лучано Спаллетти создали несколько отличных возможностей, но Трубин выручил после ударов Распадори, Фраттези и других.

"Желто-синие" сделали акцент на быстрых атаках, которые все завершились ударом в створ ворот, но без голов.

Во втором тайме подопечные Сергея Реброва усилили давление, но к голам это не привело.

Итальянцы сумели удержать нулевую ничью, которая отправила их в финальную сетку турнира.

Вашему вниманию лучшие моменты матча Украина - Италии в отборе на Евро-2024:

Украина - Италия 0:0

Украина: Трубин - Конопля (Тымчик, 84), Сваток, Забарный, Миколенко - Степаненко (Пихаленок, 80) - Цыганков (Зубков, 80), Судаков, Зинченко (Сикан, 85), Мудрик - Довбик.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Ачерби, Бонджорно, Димарко - Фраттези, Жоржиньо (Кристанте, 71), Барелла - Дзаниоло (Политано, 71, Дармиан, 90+2), Распадори (Скамакка, 46), Кьеза (Кин, 81).

Предупреждения: Конопля - Бонджорно.

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