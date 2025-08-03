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Футбол

Лидер Тоттенхэма рискует пропустить следующий сезон

Джеймс Мэддисон, вероятно, порвал кресты.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил серьезную травму.

Это случилось в товарищеском матче с Ньюкаслом. Англичанин столкнулся с Энтони Элангой в, казалось бы, безобидном эпизоде.

Однако после столкновения Мэддисон не смог покинуть поле самостоятельно, и пришлось медицинской бригаде выносить игрока.

Факт травмы подтвердил главной тренер "шпор" Томас Франк, заявив, что травма, очевидно, серьезная.

Предполагается, что в самом худшем случае Мэддисон порвал крестообразные связки и пропустит почти весь следующий сезон.

Ранее также Аморим заявил, что намерен долго работать в Манчестер Юнайтед.

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