Лидер Тоттенхэма рискует пропустить следующий сезон
Джеймс Мэддисон, вероятно, порвал кресты.
Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил серьезную травму.
Это случилось в товарищеском матче с Ньюкаслом. Англичанин столкнулся с Энтони Элангой в, казалось бы, безобидном эпизоде.
Однако после столкновения Мэддисон не смог покинуть поле самостоятельно, и пришлось медицинской бригаде выносить игрока.
Факт травмы подтвердил главной тренер "шпор" Томас Франк, заявив, что травма, очевидно, серьезная.
Предполагается, что в самом худшем случае Мэддисон порвал крестообразные связки и пропустит почти весь следующий сезон.
Ранее также Аморим заявил, что намерен долго работать в Манчестер Юнайтед.
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