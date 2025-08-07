Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона

Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил тяжелую травму.

Напомним, что англичанин получил травму колена в товарищеском матче с Ньюкаслом. Уже тогда прогноз был неутешительным.

Теперь же он подтвердился - у Мэддисона травма передней крестообразной связки колена. Футболист перенесет операцию и пропустит почти весь сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Мэддисон пропустил 11 матчей из-за травм.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Брайтона.

