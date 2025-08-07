iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона

Джеймс Мэддисон порвал кресты.
Сегодня, 13:50       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон получил тяжелую травму.

Напомним, что англичанин получил травму колена в товарищеском матче с Ньюкаслом. Уже тогда прогноз был неутешительным.

Теперь же он подтвердился - у Мэддисона травма передней крестообразной связки колена. Футболист перенесет операцию и пропустит почти весь сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Мэддисон пропустил 11 матчей из-за травм.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Брайтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джеймс мэддисон

Статьи по теме

Лидер Тоттенхэма рискует пропустить следующий сезон Лидер Тоттенхэма рискует пропустить следующий сезон
Тоттенхэм остался без лидера перед финалом сезона Тоттенхэм остался без лидера перед финалом сезона
Волшебный вечер: Лидер Тоттенхэма повел свою девушки на свидание на пьесу о Гарри Поттере Волшебный вечер: Лидер Тоттенхэма повел свою девушки на свидание на пьесу о Гарри Поттере
Одноклубники Ярмолюка потроллили хавбека Тоттенхэма Одноклубники Ярмолюка потроллили хавбека Тоттенхэма

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
Европа12:45
Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ
Бокс12:42
"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт
Европа12:25
Байер нацелился на молодого таланта Монако
Лига Европы12:12
Панатинаикос - Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK