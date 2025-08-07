Манчестер Юнайтед нацелился на одного из лучших полузащитников АПЛ
Карлос Балеба вряд ли сменит клуб этим летом.
Манчестер Юнайтед активно интересуется хавбеком Брайтона Карлосом Балеба, пишет talkSport.
21-летний камерунец открыт к переходу к манкунианцам, однако сделка будет очень сложной.
В Манчестере считают Балеба идеальным полузащитником, но понимают, что вряд ли смогут подписать его этим летом.
Брайтон может затребовать около 100 млн фунтов, к тому же клуб хочет удежать игрока новым контрактом.
Ожидается, что "чайки" дадут Балеба больший оклад, а также пропишут опцию отступных, которую можно будет активировать следующим летом.
