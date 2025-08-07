iSport.ua
Манчестер Сити выставил условие по аренде Грилиша

"Горожане" хотят, чтобы другой клуб платил игроку всю зарплату.
Сегодня, 11:20       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Манчестер Сити не намерен просто так отпускать Джека Грилиша, пишет talkSport.

Напомним, что 29-летний игрок более не нужен Пепу Гвардиоле, однако клуб хотел бы вернуть часть средств, затраченных на игрока.

Сейчас переговоры с "горожанами" ведет только Эвертон, который хотел бы арендовать Грилиша. Манчестер Сити согласен на аренду, но только с полным покрытием зарплаты футболиста.

Грилиш получает около 300 тысяч фунтов в неделю, что будет весьма затруднительно для Эвертона. "Ириски" готовы покрыть лишь часть зарплаты.

Также англичанином интересуются ряд итальянских клубов и Тоттенхэм.

Ранее также Дарвин Нуньес оказался в шаге от перехода в Саудовскую Аравию.

