Манчестер Сити выставил условие по аренде Грилиша

"Горожане" хотят, чтобы другой клуб платил игроку всю зарплату.

Манчестер Сити не намерен просто так отпускать Джека Грилиша, пишет talkSport.

Напомним, что 29-летний игрок более не нужен Пепу Гвардиоле, однако клуб хотел бы вернуть часть средств, затраченных на игрока.

Сейчас переговоры с "горожанами" ведет только Эвертон, который хотел бы арендовать Грилиша. Манчестер Сити согласен на аренду, но только с полным покрытием зарплаты футболиста.

Грилиш получает около 300 тысяч фунтов в неделю, что будет весьма затруднительно для Эвертона. "Ириски" готовы покрыть лишь часть зарплаты.

Также англичанином интересуются ряд итальянских клубов и Тоттенхэм.

Ранее также Дарвин Нуньес оказался в шаге от перехода в Саудовскую Аравию.

