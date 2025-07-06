Грилиш может стать антирекордсменом Манчестер Сити

Англичанин может быть продан более, чем в два раза дешевле, чем был куплен.

Продажи Джека Грилиша может стать очень болезненной для Манчестер Сити, пишет Sports Illustrated.

Напомним, что 29-летний англичанин официально был выставлен на трансфер в начале лета после того, как пролетел мимо состава на КЧМ.

Последний год травмы окончательно доконали Грилиша, который за весь прошлый сезон сумел забить лишь три гола.

"Горожане", купившие Джека за 100 млн фунтов, готовы продать его лишь за 40 млн. Разница в 60 млн фунтов станет рекордной финансовой потерей для манчестерского клуба.

Интересно, что предыдущий антирекорд также был установлен этим летом, когда клуб продал Кайла Уокера в Бернли.

Ранее также сообщалось, что Аль-Хиляль не может договориться с Миланом.

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