Аль-Хиляль не смог договориться о трансфере лидера Милана

Милан и Аль-Хиляль все еще не договорились о трансфере Тео Эрнандеса, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что саудовский клуб уже согласовал контракт с французом на три года с зарплатой 60 млн евро в год.

Аль-Хиляль предложил Милану 20+5 млн евро за защитника, однако "россонери" хотят 25 млн евро сразу.

Ожидается, что в понедельник, 7 июля, Милан ожидает финальное предложение. Самому же игрока пока дан дополнительный отпуск.

Ранее также сообщалось, что другой итальянский гранд хочет обменяться игроками с Манчестер Юнайтед.

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