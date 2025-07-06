Ювентус и МЮ рассмотрят обмен ненужными футболистами

Туринский Ювентус и английский Манчестер Юнайтед активно ведут переговоры. "Старая синьора" может обменять хавбека Дугласа Луиса на вингера манкунианцев Джейдона Санчо, сообщает Corriere dello Sport.

Потенциальный обмен стал одним из вариантов контракта. МЮ требовал англичанина 30 млн евро, но теперь готов отпустить нападающего за 25 млн плюс бонусы. В то же время "красным дьяволам" импонирует бразилец из Юве.

В случае обмена ни одна из сторон не будет доплачивать за переход. Если Ювентус только выкупит Санчо, то растянет выплаты на несколько лет. Туринцы стремятся закрыть сделку до середины июля.

К слову, параллельно Манчестер Юнайтед выделил деньги на трансфер Кристофера Нкунку из Челси.

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