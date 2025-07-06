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Футбол

Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси

На него не рассчитывают на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 10:10       Автор: Антон Федорцив
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Нападающий лондонского Челси Кристофер Нкунку попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед. Английский гранд готов отдать 40 млн евро за француза, сообщает Mirror.

Форвард не входит в планы тренерского штаба "синих". Нкунку подвинули в иерархии Челси летние новички – Лиам Делап и Жуан Педро. В свою очередь МЮ стремится укрепить атакующую линию.

В сезоне 2024/25 Нкунку провел 46 поединков во всех турнирах, в которых оформил 15 голов. Ранее он защищал цвета немецкого РБ Лейпциг и французского ПСЖ. Контракт с "Челси" рассчитан до лета 2029 года.

Параллельно Челси готов продать нападающего Николаса Джексона.

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