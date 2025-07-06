Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси

На него не рассчитывают на Стэмфорд Бридж.

Нападающий лондонского Челси Кристофер Нкунку попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед. Английский гранд готов отдать 40 млн евро за француза, сообщает Mirror.

Форвард не входит в планы тренерского штаба "синих". Нкунку подвинули в иерархии Челси летние новички – Лиам Делап и Жуан Педро. В свою очередь МЮ стремится укрепить атакующую линию.

В сезоне 2024/25 Нкунку провел 46 поединков во всех турнирах, в которых оформил 15 голов. Ранее он защищал цвета немецкого РБ Лейпциг и французского ПСЖ. Контракт с "Челси" рассчитан до лета 2029 года.

Параллельно Челси готов продать нападающего Николаса Джексона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!