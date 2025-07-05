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Футбол

Клубы из АПЛ и Саудовской Аравии заинтересованы в нападающем Челси

Николас Джексон может покинуть стан "синих".
Вчера, 22:32       Автор: Василий Медвидь
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Лондонский Челси может попрощаться с одним из своих игроков.

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, «синие» могут продать Николаса Джексона. Сенегальцем интересуются клубы из АПЛ и Саудовской Аравии.

Будущее нападающего остается неопределенным на фоне приобретений Лиама Делапа и Жоау Педро.

В этом сезоне Джексон провел 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси подписал английского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Николас Джексон

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