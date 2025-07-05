Челси представил английского таланта в качестве новичка

Лондонский Челси улучшил свою линию атаки.

К столичному клубу присоединился Джейми Гиттенс. Об этом сообщила пресс-служба «синих».

20-летний англичанин подписал семилетний контракт. Сумма трансфера вингера составила 48,5 млн фунтов + 3,5 млн фунтов бонусами.

"Присоединиться к такому большому клубу, как Челси, — это прекрасное чувство. Я не могу дождаться, чтобы научиться у всех членов команды и выложиться здесь на полную. Это невероятное чувство", — резюмировал Гиттенс.

В прошедшем сезоне Джейми провел 49 матчей за Боруссию, где забил 12 мячей и отдал 5 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси подписал бразильского нападающего.

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