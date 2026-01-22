iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца

Звёздный арендованный игрок пропустит длительный срок из-за травмы.
Сегодня, 08:39       Автор: Валентина Чорноштан
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Медицинский штаб пришёл к выводу о повреждении полузащитника Эвертона Джека Грилиша.

Ранее сообщалось, что у игрока стрессовый перелом стопы. После осмотра у специалиста англичанину сообщили, сколько он пропустит, чтобы полностью восстановиться. По данным инсайдера Фабрицио Романо, срок восстановления составит около трёх месяцев.

Напомним, что Грилиш выступает за ирисок в рамках аренды, однако в контракте хавбека есть пункт о праве выкупа за 50 миллионов фунтов.

На текущий момент Джек является лучшим игроком Эвертона: у него 2 гола и 6 ассистов в 20 матчах АПЛ.

Ранее стало известно о повреждении полузащитника Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон джек грилиш

Статьи по теме

Грилиш рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы Грилиш рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы
Эвертон с Миколенко неожиданно обыграл Астон Виллу Эвертон с Миколенко неожиданно обыграл Астон Виллу
Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ
Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа11:28
Наполи и Рома ведут переговоры по Карраско
Бокс11:00
Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера
Теннис10:36
Киченок прошла во второй раунд Australian Open в парном разряде
ММА10:06
Ярослав Амосов раскрыл детали своего контракта с UFC
Лига Чемпионов09:48
Арсенал впечатляет результатами в ЛЧ. Сможет ли команда продолжить победную серию?
НХЛ09:23
НХЛ: Питтсбург победил Калгари, Торонто уступил Детройту
НБА08:59
НБА: Нью-Йорк разгромил Бруклин, Милуоки проиграл Оклахоме
Европа08:39
Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца
Европа08:19
Тоттенхэм хочет подписать восходящую звезду Вест Хэма
Лига Чемпионов07:56
Ключевой игрок Барселоны травмировался в матче с аутсайдером ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK