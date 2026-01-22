Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца

Медицинский штаб пришёл к выводу о повреждении полузащитника Эвертона Джека Грилиша.

Ранее сообщалось, что у игрока стрессовый перелом стопы. После осмотра у специалиста англичанину сообщили, сколько он пропустит, чтобы полностью восстановиться. По данным инсайдера Фабрицио Романо, срок восстановления составит около трёх месяцев.

Напомним, что Грилиш выступает за ирисок в рамках аренды, однако в контракте хавбека есть пункт о праве выкупа за 50 миллионов фунтов.

На текущий момент Джек является лучшим игроком Эвертона: у него 2 гола и 6 ассистов в 20 матчах АПЛ.

