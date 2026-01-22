Ключевой игрок Барселоны травмировался в матче с аутсайдером ЛЧ

Накануне в рамках Лиги чемпионов состоялся матч Барселоны против Славии, в котором ключевой игрок "сине-гранатовой" команды был вынужден отправиться на скамейку запасных из-за повреждения.

Хавбек Барселоны Педри покинул поле на 61-й минуте игры, вместо него вышел Ольмо, который сумел отличиться в матче.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на то что 23-летний полузащитник хромал, покидая поле, у него мышечная боль, которая чаще всего не имеет характера серьезной травмы. Тем не менее игрок может пропустить несколько матчей Барселоны.

Напомним, в этом сезоне Педри пропустил пять матчей: два в Лиге чемпионов и три в Ла Лиге. Четыре встречи - из-за разрыва мышцы и еще одну - из-за проблем с икроножной мышцей.

