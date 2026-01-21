iSport.ua
Грилиш рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы

Перелом может оставить игрока вне игры до весны.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Вингер Манчестер Сити, выступающий сейчас на правах аренды в одной команде с Виталием Миколенко, Джек Грилиш получил травму.

Англичанин заработал стрессовый перелом стопы, из-за чего может пропустить остаток зимы и вернуться на поле уже весной.

Отмечается, что игрок Эвертона в ближайшие дни пройдет осмотр у специалиста, после чего прогноз по его состоянию станет более точным.

Это повреждение он получил после матча против Астон Виллы, который состоялся в воскресенье, 18 января.

К слову, легенда Челси может вернуться в АПЛ, чтобы возглавить команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон джек грилиш

