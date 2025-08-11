iSport.ua
Эвертон согласовал аренду звезды Манчестер Сити

Джек Грилиш попробует помочь Эвертону.
Сегодня, 12:57       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш продолжит карьеру в Эвертоне, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "ириски" все же согласовали аренду 29-летнего англичанина.

О финансовых деталях сделки не сообщается, однако трансфер будет завершен в ближайшие дни.

Грилиш согласился перейти в Эвертон и уже сегодня пройдет медобследование в новом клубе.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм тоже заинтересован в игроке "горожан".

