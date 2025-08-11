Тоттенхэм нацелился на вингера Манчестер Сити

Нападающий английского Манчестер Сити Савиньо заинтересовал лондонский Тоттенхэм. Столичный клуб вступил в переговоры с "горожанами", утверждает инсайдер Маттео Моретто в X.

Инициатива в подписании бразильца принадлежит наставнику "шпор" Томасу Франко. Сам Савиньо готов сменить прописку. Тоттенхэму осталось договориться с Манчестер Сити о сумме отступных.

В прошлом сезоне Савиньо провел 48 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча и 13 ассистов. Контракт вингера с "горожанами" действует до лета 2029 года. На Этихад он перебрался только в прошлом году.

Параллельно Тоттенхэм положил глаз на воспитанника Ливерпуля Харви Эллиотта.

