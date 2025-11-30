"Они не настоящие фанаты": Франк жестко высказался об освистывании Викарио

Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк остался очень недоволен болельщиками в Лондоне.

Напомним, что накануне "шпоры" уступили Фулхэму. Один из голов был забит после ошибки Гульельмо Викарио.

После этого стадион освистывал своего кипера до самого конца первого тайма, чем вызвал недовольство Франка.

Мне не понравилось, что наши болельщики сразу же освистали Викарио, и потом, когда он несколько раз коснулся мяча. Они не могут быть настоящими болельщиками Тоттенхэма, ведь во время матча все должны поддерживать друг друга. Мы делаем все возможное, чтобы хорошо выступить. Свистите после матча, это не проблема. Но не во время игры, на мой взгляд, это неприемлемо

