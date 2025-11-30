iSport.ua
Аллегри рассказал, за что получил красную карточку в матче с Лацио

Специалист ненамеренно оскорбил арбитра.
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри рассказал, за что получил красную карточку.

Напомним, накануне "россонери" обыграли Лацио. В концовке матча VAR пришлось вмешаться из-за потенциального пенальти, и в то же время главный арбитр удалил Аллегри.

Специалист признался, что просто спросил у судьи, почему у Милана всегда с ним проблемы.

В последние минуты все было немного сумбурно, но и судье было непросто принять такое решение, когда его позвали на VAR.

Это был тот же судья, что и в первом матче Cерии А, когда мы проиграли Кремонезе, поэтому я просто спросил, почему с ним каждый раз возникают проблемы. И он удалил меня.

В этом хаосе вполне естественно, что он принял такое решение, но я точно не хотел его оскорбить

Ранее также стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Массимилиано Аллегри

