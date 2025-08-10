iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм может попробовать выкупить хавбека Ливерпуля

Харви Эллиотт может переехать в Лондон.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Харви Эллиот / Getty Images
Харви Эллиот / Getty Images

Тоттенхэм в срочном порядке ищет замену Джеймсу Мэддисону, пишет teamtalk.

Напомним, что хавбек "шпор" пропустит почти весь сезон из-за травмы крестов.

Ключевой целью Тоттенхэма на текущий момент считается хавбек Ливерпуля Харви Эллиотт. 

22-летний англичанин может сменить команду ради игровой практики, а Ливерпуль готов продать игрока, если Тоттенхэм согласится включить в сделку опцию обратного выкупа.

Учитывая, что до старта сезона осталась одна неделя, "шпоры" вполне могут принять условия мерсисайдцев.

Ранее также Кристал Пэлас выиграл Суперкубок Англии в матче с Ливерпулем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: харви эллиотт

Статьи по теме

УЕФА назвал лучшего игрока молодежного Евро-2025 УЕФА назвал лучшего игрока молодежного Евро-2025
Хавбек Ливерпуля выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в сборной Хавбек Ливерпуля выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в сборной
Ливерпуль продлил контракт с перспективным полузащитником Ливерпуль продлил контракт с перспективным полузащитником
Харви Эллиотт: Неймар – один из лучших футболистов, когда-либо игравших Харви Эллиотт: Неймар – один из лучших футболистов, когда-либо игравших

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Теннис23:40
Костюк снялась с турнира в Цинциннати
Теннис23:35
Ястремская прошла во второй раунд турнира в Цинциннати, где сыграет со второй ракеткой мира
Европа23:22
ПСЖ остался без важного игрока на Суперкубок УЕФА
Европа22:57
Экс-игрок сборной Бельгии неожиданно отказал итальянскому клубу
Теннис22:43
Костюк снялась с турнира в Цинциннати
Европа22:28
Челси активизировал усилия по подписанию Симонса
Европа21:48
Зинченко может переехать в турецкий чемпионат
Европа20:55
Тоттенхэм может попробовать выкупить хавбека Ливерпуля
Европа20:32
Гласнер: Мы были на одном уровне с Ливерпулем
Украина20:04
Карпаты в невероятном поединке спаслись от поражения Шахтеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK