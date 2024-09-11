Хавбек Ливерпуля выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в сборной

Хавбек Ливерпуля Харви Эллиотт получил тяжелую травму пишет The Times.

У 21-летнего полузащитника диагностировали перелом костей стопы, который он получил во время тренировки.

Эллиот должен был сыграть за молодежную сборную Англии, но из-за травмы не смог принять участие в матче.

Травма игрока оценивается, как довольно серьезная, в лучшем случае Эллиотт сможет вернуться к игре в коцне октябре - начале ноября.

Напомним, в текущем сезоне Эллиотт провел за Ливерпуль лишь семь минут.

Ранее также Почеттино стал во главе новой команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!