iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино возглавил национальную сборную США

Аргентинец будет готовить американскую сборную к ЧМ-2026.
Сегодня, 08:45
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал новым главным тренером национальной сборной США. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Читай также: "Это было немного безумно": Санчо признался, почему выбрал Челси

Никаких официальных данных по финансовым деталям соглашения не сообщается.

Отмечается, что аргентинец будет готовить сборную США к "домашнему" чемпионату мира, который состоится в 2026 году. Финальный этап Мундиаля состоится в США, Мексике и Канаде.

Стоит отметить, в должности главного тренера Почеттино сменил Грегга Бергалтера, который был уволен после проваленной квалификации на Копа Америка-2024.

Напомним, Почеттино впервые приступил к работе с национальной сборной. Специалист возглавлял Челси, ПСЖ, Тоттенхэм, Саутгемптон и Эспаньол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Почеттино согласился возглавить сборную США Почеттино согласился возглавить сборную США
Эмбиид может снова сменить страну ради выступления на Олимпиаде-2028 Эмбиид может снова сменить страну ради выступления на Олимпиаде-2028
Баркли: Если США не выиграют Олимпиаду, мы не можем позволить им вернуться в страну Баркли: Если США не выиграют Олимпиаду, мы не можем позволить им вернуться в страну
Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Другие страны10:58
Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии
Лига наций10:28
Шульц - о победе над Украиной: Было сложно
Легкая атлетика10:27
Фельфнер также получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги
Лига наций10:08
Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
Лига наций09:58
Чехия - Украина: назван лучший игрок "сине-желтых" в матче Лиги наций
Другие страны09:40
Аргентина и Бразилия неожиданно проиграли свои матчи на квалификации к ЧМ-2026
Европа09:16
Роналду назвал будущих обладателей Золотого мяча - португалец составил интересный список
Другие страны08:45
Почеттино возглавил национальную сборную США
Лига наций08:10
Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде
Лига наций07:41
Степаненко нашел причины поражения от Чехии в Лиге наций: Бывает такое в футболе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK