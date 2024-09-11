Почеттино возглавил национальную сборную США

Аргентинец будет готовить американскую сборную к ЧМ-2026.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал новым главным тренером национальной сборной США. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Никаких официальных данных по финансовым деталям соглашения не сообщается.

Отмечается, что аргентинец будет готовить сборную США к "домашнему" чемпионату мира, который состоится в 2026 году. Финальный этап Мундиаля состоится в США, Мексике и Канаде.

Стоит отметить, в должности главного тренера Почеттино сменил Грегга Бергалтера, который был уволен после проваленной квалификации на Копа Америка-2024.

Напомним, Почеттино впервые приступил к работе с национальной сборной. Специалист возглавлял Челси, ПСЖ, Тоттенхэм, Саутгемптон и Эспаньол.

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