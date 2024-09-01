"Это было немного безумно": Санчо признался, почему выбрал Челси

В последний день трансферного окна лондонский Челси объявил о переходе игрока Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, выступающего в Лондоне на правах аренды.

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Английский полузащитник признался, почему решил перейти в Челси, заявив, что легенды "синих" Дрогба и Лэмпард – его кумиры с детства:

"Я очень рад быть здесь. Лондон – это место, где я вырос, и я рад вернуться.

Это было немного безумно. Очевидно, что это был последний день трансферного окна, поэтому ожидалось, что он будет немного безумным, но я действительно счастлив, что все это наконец-то закончилось.

Челси - культовый клуб. Мои кумиры в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард, и теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как и они. Это отличное чувство.

Джейдон Санчо / Источник: Getty Images

Я думаю, что именно тренер привлек мое внимание к этому проекту.

Я знал его еще со времен работы с Пепом Гвардиолой в Манчестере. Он говорил со мной по телефону об этом проекте и о том, что он здесь строит, и для такого молодого игрока, как я, это очень интересно, и я не могу дождаться, когда начну работать.

Челси подписал со мной контракт не просто так, а для того, чтобы я мог приносить пользу команде, и я готов это делать.

Мне нравится его стиль игры. Он любит, когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они шли обыгрывать один в один и были прямолинейными. Мы играем много в одно-два прикосновения с атакующим полузащитником, а также комбинируем с нападающим. Это очень привлекательно, и это стиль, в котором я играю", – цитирует Санчо клубная пресс-служба.

Напомним, Джейдон может дебютировать за "синих" уже сегодня, 1 сентября. Челси в 15:30 сыграет против Кристал Пэлас.

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