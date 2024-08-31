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Челси избавился от Стерлинга - он стал одноклубником Зинченко

Вингер получил шанс показать себя в Арсенале.
Сегодня, 08:06
Рахим Стерлинг / ФК Арсенал
Рахим Стерлинг / ФК Арсенал

Английский вингер Рахим Стерлинг покинул Челси и присоединился к Арсеналу.

29-летний футболист будет выступать за "канониров" на правах аренды, опция выкупа контракта не прописана.

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Напомним, Стерлинг находится в системе Челси с лета 2022 года, когда перешел из Манчестер Сити почти за 60 миллионов евро. Соглашение игрока с лондонским клубом истекает летом 2027 года.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 10 голов и отдал восемь голевых передач в 43 матчах. 

Ранее сообщалось, что Челси не смог продать форварда клубу, который принадлежит его владельцу.

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