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Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте

Хавбек наконец завершил переход в английский клуб.
Вчера, 23:48
Мануэль Угарте / manutd.com
Мануэль Угарте / manutd.com

Манчестер Юнайтед официально представил Мануэля Угарте.

Хавбек ПСЖ перешел в стан манкунианцев за 50+10 млн евро, если верить инсайдерам.

Сам же Мануэль подписал контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 Угарте провел за парижан 25 матчей в Лиге 1, сделав два ассиста и получив пять желтых карточек.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Мануэль Угарте

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