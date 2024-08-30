Официально: Манчестер Юнайтед подписал Угарте

Хавбек наконец завершил переход в английский клуб.

Манчестер Юнайтед официально представил Мануэля Угарте.

Хавбек ПСЖ перешел в стан манкунианцев за 50+10 млн евро, если верить инсайдерам.

Сам же Мануэль подписал контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

В сезоне-2023/24 Угарте провел за парижан 25 матчей в Лиге 1, сделав два ассиста и получив пять желтых карточек.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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