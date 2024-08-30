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Челси не смог продать форварда клубу, который принадлежит его владельцу

Каким-то образом сделка по Дэвиду Вашингтону умудрилась сорваться.
Вчера, 22:49
Дэвид Вашингтон / Getty Images
Дэвид Вашингтон / Getty Images

Трансфер форварда Челси Дэвида Вашингтона в Страсбур не состоится.

В поисках нескольких десятков миллионов евро "синие" обратились к французам, которые также принадлежат компании их владельца Тодда Боэли.

Стороны согласовали переход Вашингтона за 21 миллион. Однако, как сообщает французское издание L`Equipe, в Страсбуре игрока не будет. Причина срыва сделки остается неизвестной. 

Источник предполагает, что это может быть связано с тем, что Английская Премьер-лига пересмотрела свою политику, согласно которой клубы, принадлежащие одному владельцу, могут совершать трансферы между собой.

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Дэвид Вашингтон стал игроком Челси летом 2023 года, перейдя из Сантоса за 16 миллионов. Однако в прошлом сезоне вместе с первой командой "пенсионеров" он появился на поле всего три раза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Страсбур

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