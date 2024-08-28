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Тренер Челси: Стерлинг – фантастический парень, но он мне не нужен

Энцо Мареска открыто заявил, что футболисту нет места в его команде.
Вчера, 22:08
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Вингер Челси Рахим Стерлинг оказался не нужен своему клубу после того, как на должность главного тренера был назначен Энцо Мареску.

Итальянский наставник "синих" не скрывает своего желания избавиться от 29-летнего игрока сборной Англии.

"Он фантастический парень, но вот только у каждого тренера есть своя идея. Он не тот тип вингера, который мне нравится. Это ничего о нем не говорит – история и цифры говорят в пользу Рахима", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.

В связи со своим новым статусом в клубе Рахим Стерлинг даже потерял игровой номер – "семерка" бывшего игрока Манчестер Сити перешла Педру Нету, приобретенному этим летом.

Ранее появилась информация, что Челси ведет переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу возможного обмена Рахима Стерлинга на Джейдона Санчо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рахим Стерлинг Энцо Мареска

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