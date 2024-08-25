Манчестер Юнайтед и Челси могут устроить обмен игроками

Джейдон Санчо может оказаться в Лондоне.

Челси заинтересован в приобретении вингера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «синие» рассматривают возможность усиления англичанином и готовы устроить обмен с «красными дьяволами». В Манчестер может отправиться кто-то из ненужных столичному клубу игроков.

Скорее всего, Челси предложит Манчестер Юнайтед Бена Чилвелла или Рахима Стерлинга. О желании избавиться от обоих этих игроков публично заявлял Энцо Мареска.

Напомним, ранее сообщалось, что Мареска раскритиковал игру Мудрика в последнем матче.

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