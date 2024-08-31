Манчестер Юнайтед попрощался с Санчо - игрок ушел в Челси

Манчестер Юнайтед все-таки смог избавиться от своего главного проблемного игрока.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы согласовали с Челси условия перехода Джейдона Санчо.

Вингер отправится в Лондон на правах годичной аренды с обязательством выкупа его контракта. Условие выкупа - Челси должен финишировать в ТОП-14 АПЛ.

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"Синие" заплатят "красным дьяволам" за 24-летнего футболиста 20 миллионов фунтов + 5 миллионов в виде бонусов. При этом лондонцы также взяли на себя всю зарплату игрока.

Напомним, что до этого Челси сам смог избавиться от игрока, который не нужен клубу - Рахим Стерлинг присоединился к другому лондонскому коллективу.

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