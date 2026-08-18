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Футбол

МЮ предлагает новый контракт капитану

Переговоры с Бруно длятся с мая.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с капитаном команды Бруну Фернандешем.

Первые контакты между клубом и представителями 31-летнего португальца уже состоялись. "Красные дьяволы" хотят сохранить одного из ключевых игроков команды и готовы улучшить условия его контракта, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.

Интерес к Фернандешу проявляют клубы из Саудовской Аравии и Европы. Летом на полузащитника претендовал Галатасарай, однако в Манчестер Юнайтед рассчитывают, что капитан останется в команде.

Отмечается, что манкунианцы еще в мае предложили Фернандешу новое соглашение. Сейчас стороны продолжают обсуждать условия возможного продления.

Тем временем совладельцы лондонского коллектива намерены продать свои акции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш ФК Манчестер Юнайтед

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