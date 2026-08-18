МЮ предлагает новый контракт капитану
Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с капитаном команды Бруну Фернандешем.
Первые контакты между клубом и представителями 31-летнего португальца уже состоялись. "Красные дьяволы" хотят сохранить одного из ключевых игроков команды и готовы улучшить условия его контракта, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.
Интерес к Фернандешу проявляют клубы из Саудовской Аравии и Европы. Летом на полузащитника претендовал Галатасарай, однако в Манчестер Юнайтед рассчитывают, что капитан останется в команде.
Отмечается, что манкунианцы еще в мае предложили Фернандешу новое соглашение. Сейчас стороны продолжают обсуждать условия возможного продления.
Тем временем совладельцы лондонского коллектива намерены продать свои акции.
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