МЮ предлагает новый контракт капитану

Переговоры с Бруно длятся с мая.

Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с капитаном команды Бруну Фернандешем.

Первые контакты между клубом и представителями 31-летнего португальца уже состоялись. "Красные дьяволы" хотят сохранить одного из ключевых игроков команды и готовы улучшить условия его контракта, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.

Интерес к Фернандешу проявляют клубы из Саудовской Аравии и Европы. Летом на полузащитника претендовал Галатасарай, однако в Манчестер Юнайтед рассчитывают, что капитан останется в команде.

Отмечается, что манкунианцы еще в мае предложили Фернандешу новое соглашение. Сейчас стороны продолжают обсуждать условия возможного продления.

Тем временем совладельцы лондонского коллектива намерены продать свои акции.

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