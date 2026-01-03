Харви Эллиотт может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник Ливерпуля, который сейчас находится в аренде в Астон Вилле, может переехать в МЛС.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, клуб из США Шарлотт предложил Харви Эллиотту аренду до конца сезона.

Однако полузащитник может вернуться в Ливерпуль, поскольку не получил достаточной игровой практики в Астон Вилле.

Отмечается, что в настоящее время Харви Эллиотт не рассматривает переход в МЛС на данном этапе своей карьеры.

Тем временем мадридский Атлетико хочет продать своего нападающего в команду, за которую выступает украинский форвард.

