УЕФА назвал лучшего игрока молодежного Евро-2025

УЕФА объявил имя лучшего игрока молодежного чемпионата Европы-2025.

Награду по итогам турнира получил полузащитник сборной Англии, которая в финале победила 3:2 Германию, Харви Эллиотт.

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22-летний хавбек Ливерпуля отыграл на молодежном континентальном первенстве 475 минут в шести матчах, записав на свой счет пять забитых мячей, в том числе гол в решающем поединке с немецкими сверстниками.

"Несомненно, самый эффективный игрок сборной Англии от первой игры и далее. Тактически он продемонстрировал невероятную осведомленность, умея находить пространство для приема передач в опасных позициях, а затем способность изменять ход игры, включая создание и забивание некоторых важнейших голов своей команды в их победной кампании.

Он также продемонстрировал превосходные лидерские качества с отличной трудовой этикой и командным поведением. Большой игрок для большой сцены", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Harvey Elliott has been named Player of the Tournament for the 2025 UEFA European Under-21 Championship 🙌#U21EURO — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) June 28, 2025

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей Евро-2025 U-21.

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