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Футбол

Англия U-21 обыграла сверстников из Германии в финале молодежного Евро

Подопечные Ли Карсли триумфировали в матче с голевой феерией.
Сегодня, 00:36       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках финала молодежного Евро-2025 Англия встретилась со сверстниками из Германии.

Коллектив Ли Карсли уверенно начал поединок и за 25 минут уже вели в счете с преимуществом в два мяча. Авторами мячей стали Харви Эллиотт и Омари Гатчинсон.

До перерыва Нельсон Вайпер сумел отквитать один мяч, а во втором тайме Пол Небель прекрасным ударом в дальний верхний угол ворот сравнял счет.

В основное время команды не выявили победителя, поэтому игра перешла в овертаймы, и там судьбу противостояния решил гол Джонатана Роу.

Англия U-21 - Германия U-21 3:2

Голы: Эллиотт, 5, Гатчинсон, 25, Роу, 92 - Вайпер, 45+1, Небель, 61

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