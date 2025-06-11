Чемпионат Европы U-21: расписание и формат турнира
ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей молодежного чемпионата Европы по футболу.
В среду, 11 июня, стартует молодежный чемпионат Европы, который пройдет в Словакии.
Участие в соревновании примут 16 национальных сборных. Команды распределены на четыре группы по 4 участника. Две лучшие команды квартета пройдут в плей-офф.
Сборная Украины также представлена на турнире. Наша команда попала в группу D, где соперниками являются: Дания, Финляндия и Нидерланды.
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Чемпионат Европы U-21
Турнирная сетка и расписание матчей
Групповой этап
1 тур
Среда, 11 июня
- 19:00 Словакия - Испания (Группа А)
- 22:00 Италия - Румыния (Группа А)
- 22:00 Польша - Грузия (Группа С)
- 22:00 Португалия - Франция (Группа С)
Четверг, 12 июня
- 19:00 Украина - Дания (Группа D)
- 22:00 Германия - Словения (Группа B)
- 22:00 Финляндия - Нидерланды (Группа D)
- 22:00 Чехия - Англия (Группа B)
2 тур
Суббота, 14 июня
- 19:00 Испания - Румыния (Группа А)
- 22:00 Португалия - Польша (Группа С)
- 22:00 Словакия - Италия (Группа А)
- 22:00 Франция - Грузия (Группа С)
Воскресенье, 15 июня
- 19:00 Англия - Словения (Группа B)
- 19:00 Финляндия - Украина (Группа D)
- 22:00 Нидерланды - Дания (Группа D)
- 22:00 Чехия - Германия (Группа B)
3 тур
Вторник, 17 июня
- 19:00 Грузия - Португалия (Группа С)
- 19:00 Франция - Польша (Группа С)
- 22:00 Испания - Италия (Группа А)
- 22:00 Румыния - Словения (Группа А)
Среда, 18 июня
- 19:00 Дания - Финляндия (Группа D)
- 19:00 Нидерланды - Украины (Группа D)
- 22:00 Англия - Германия (Группа B)
- 22:00 Словения - Чехия (Группа B)
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