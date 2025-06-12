Молодежная сборная Украины уступила Дании на старте Евро-2025

В четверг, 12 мая, молодежная сборная Украины стартовала на Евро-U21 матчем против сборной Дании.

Первые 20 минут на поле шла равная и очень напряженная игра. А уже на 22-й минуте Назар Волошин открыл счет идеальным ударом.

Дания постаралась отыграться, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев. Второй же тайм в начале практически ничем не отличался от первого.

Разве что на 62-й минуте датчане наконец сумели сравнять счет. Довольно быстро наша команда сумела справиться с обороной соперника, но Вьюнник не сумел переиграть кипера. Зато уже через несколько минут Брагару вывел Украину вперед точным ударом под правую штангу.

Однако соперник не планировал проигрывать. На 81-й минуте рикошет помог Вику сравнять счет, а на 88-й еще один гол принес датчанам важную победу.

Статистика матча Украина U-21 - Дания U-21 группового этапа Евро-2025

Украина U-21 - Дания U-21 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 - Бишофф, 62, Вик, 8, Осула, 85

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 4 - 5

Угловые: 10 - 6

Фолы: 9 - 10

Украина U-21: Нещерет — Роман (Вьюнник, 54), Козик, Батагов, Вивчаренко — Очеретько, Бражко, Рубчинский (Салюк, 64) — Брагару (Квасница, 80), Ванат, Волошин.

Дания U-21: Юнгдаль — Гаи, Кристенсен, Нильсен, Бак Йенсен — Бевинг (Фрауло, 81), Чуквуани (Нарти, 57), Серенесен — Квистгорден (Бишофф, 57), Гардер (Осула, 70), Йенсен (Йоргенсен, 81).

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