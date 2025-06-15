Украина U-21 реабилитировалась за поражение в первом туре Евро-2025, переиграв Финляндию

В рамках молодежного Евро-2025 Украина U-21 встретилась со сверстниками из Финляндии.

С первых минут подопечные Унаи Мельгосы показывали свое преимущество над соперниками, полностью контролируя игру.

Первый опасный момент возник ближе к середине первого тайма, когда Владислав Ванат удачно вступил в прессинг и едва не заставил Лукаса Бергстрёма ошибиться.

Чуть позже Ванат все же переиграл Бергстрёма. Украина заработала аут, после которого Константин Вивчаренко отдал великолепный пас на Олега Очеретько, а тот прострелил на Владислава. Форвард сначала ударил в голкипера, но на добивании «прошил» оппонента.

Во втором тайме «желто-голубые» продолжали доминировать и это довольно быстро привело к удвоению преимущества в счете. Максим Брагару отличился на 49-й минуте, забив свой второй гол на турнире.

Без «ложки дегтя», впрочем, не обошлось. Игроки сборной Украины заработали достаточно желтых карточек, одна из которых превратилась в красную в конце поединка. Владимир Бражко не доиграл матч с Финляндией до конца и теперь не поможет своей команде в решающей игре против сверстников из Нидерландов.

Матч третьего тура Украина U-21 - Нидерланды U-21 состоится 18 июня.

Украина U-21 - Финляндия U-21

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!