Игрок Динамо супер-мило отпраздновал гол на Евро-2025

В рамках матча молодежного Евро-2025 Украина U-21 победила сверстников из Финляндии.

На 49-й минуте забитым мячом отметился Максим Брагару. Вингер отпраздновал гол способом, который является традиционным для футболистов, сообщающих о беременности своих любимых.

Брагару засунул мяч под футболку и пососал палец, намекая на будущее появление ребенка в его семье. На трибунах также присутствовала жена игрока Мария.

После двух туров у молодежной сборной Украины 3 очка в активе. Нидерланды и Дания сыграют сегодня в 22:00, у Нидерландов 0 набранных очков, у Дании - 3.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!