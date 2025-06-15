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Футбол

Игрок Динамо супер-мило отпраздновал гол на Евро-2025

Максим Брагару посвятил мяч семье.
Вчера, 21:25       Автор: Василий Медвидь

В рамках матча молодежного Евро-2025 Украина U-21 победила сверстников из Финляндии.

На 49-й минуте забитым мячом отметился Максим Брагару. Вингер отпраздновал гол способом, который является традиционным для футболистов, сообщающих о беременности своих любимых.

Брагару засунул мяч под футболку и пососал палец, намекая на будущее появление ребенка в его семье. На трибунах также присутствовала жена игрока Мария.

После двух туров у молодежной сборной Украины 3 очка в активе. Нидерланды и Дания сыграют сегодня в 22:00, у Нидерландов 0 набранных очков, у Дании - 3.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Украина U-21 Максим Брагару

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