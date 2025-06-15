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Украина уступила Ирану в волейбольной Лиге наций

"Желто-голубые" проиграли в тай-брейке.
Вчера, 21:53       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках волейбольной Лиги наций Украина встретилась с Ираном.

Старт поединка оказался успешным для "желто-голубых". Украина выиграла первый сет.

Следующую партию, впрочем, выиграл соперник, а дальше соперники снова обменялись победами.

Судьбу противостояния решил тай-брейк, где, к сожалению, Иран оказался сильнее.

Украина - Иран 2:3 (30:28, 20:25, 25:22, 21:25, 9:15)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина U-21

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