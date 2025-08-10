Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор и результат матча Суперкубка Англии 10.08.2025

В рамках Суперкубка Англии Кристал Пэлас встретился с Ливерпулем.

«Орлы» уже на старте матча удивили мячом в их ворота. На 4-й минуте голом отметился Уго Экитике с паса Флориана Вирца. Француз прицельно ударил в дальний угол ворот, что оставило Дина Хендерсона бессильным.

На 20-й минуте Ливерпуль удвоил свое преимущество. Джереми Фримпонг курьезным образом отправил мяч в сетку после то ли удара, то ли подачи с фланга.

До перерыва, впрочем, подопечным Оливера Гласнера повезло сократить отставание. Вирджил ван Дейк сфолил в своей штрафной площадке, что не прошло мимо внимания арбитра. К отметке подошел Жан-Филип Матета и отквитал один мяч.

Во втором тайме игра была равной, однако Кристал Пэлас воспользовался едва ли не единственным провалом в защите «красных». Эберече Эзе сравнял счет.

Почти сразу после этого номинальные хозяева имели шанс на еще один пенальти, однако, после VAR игра была возобновлена без наказания для гостей.

Однако, пенальти впоследствии Кристал Пэласу пришлось бить, но на этот раз пришлось их бить и Ливерпулю, ведь матч перешел в серию 11-метровых.

В серии лучше были именно «орлы», в частности, благодаря промаху Мохамеда Салаха на старте и героизму Дина Хендерсона.

Финальную точку в матче поставил 21-летний Джастин Девенни.

Кристал Пэлас - Ливерпуль 2:2 (серия пенальти 3-2)

