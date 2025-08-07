Аль-Хиляль согласовал трансфер нападающего Ливерпуля

Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес продолжит карьеру в Саудовской Аравии, пишет Флориан Плеттенберг.

Мерсисайдцы приняли предложение о трансфере уругвайца за 65 млн евро.

Сам же Нуньес подпишет контракт на несколько лет с зарплатой в 15 млн евро в год. Стороны уже практически согласовали все детали.

Напомним, что уругваец также был интересен ряду евопейских клубов, однако никто из них не смог предложить те же деньги за форварда. В итоге Нуньес был вынужден принять предложение саудовцев.

Ранее также Рома получила предложение об аренде Довбика.

