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Футбол

Нуньес в шаге от перехода в Саудовскую Аравию

Аль-Хиляль ведет переговоры с игроком.
Сегодня, 22:02       Автор: Андрей Безуглый
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес ведет активные переговоры с Аль-Хилялем, пишет Фабрицио Романо.

На покупке уругвайца настоял лично Симоне Индзаги, который видит потенциал в нападающем.

Аль-Хиляль уже представил Нуньесу свой проект и сейчас ведет переговоры о контракте.

Ливерпуль также дал добро на переговоры и просто ждем официального предложения от саудовцев.

Ранее также сообщалось, что Нуньес еще интересен европейскому гранду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарвин Нуньес

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