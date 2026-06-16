Романо поделился инсайдом о трансфере Дарвина Нуньеса

Раньше Дарвину Нуньесу пророчили возвращение в Ливерпуль после неудачного сезона за команду из Саудовской Аравии.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо со ссылкой на источники, близкие к игроку, Нуньес не вернётся в мерсисайдскую команду.

Отмечается, что игрок более заинтересован в развитии своей карьеры в национальной команде, а именно сосредоточиться на выступлении за сборную Уругвая на чемпионате мира‑2026.

Напомним, что Нуньес выступал за Ливерпуль с 2022 по 2025 год. В прошлом сезоне в Саудовской Аравии он провёл 16 матчей, забив 6 голов и сделав 4 результативные передачи.

К слову, французский тренер близок к назначению в сборную Туниса.

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