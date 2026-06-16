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Футбол

Французский тренер близок к назначению в сборную Туниса

Эрве Ренар может продолжить работу в Африке.
Сегодня, 10:58       Автор: Валентина Чорноштан
Эрве Ренар / Getty Images
Эрве Ренар / Getty Images

Эрве Ренар, вероятно, станет новым главным тренером сборной Туниса.

Напомним, что африканская сборная в первом туре разгромно уступила Швеции, из-за  чего был уволен Сабри Лямуши.

По имеющейся информации, после такой неудачи Тунис рассматривает нового наставника. Главный кандидат на пост главного тренера - Эрве Ренар.

Последним местом работы француза была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в 2026 году.

К слову, Уругвай повторил достижение 52-летней давности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрве Ренар Сборная Туниса по футболу

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