Французский тренер близок к назначению в сборную Туниса
Эрве Ренар, вероятно, станет новым главным тренером сборной Туниса.
Напомним, что африканская сборная в первом туре разгромно уступила Швеции, из-за чего был уволен Сабри Лямуши.
По имеющейся информации, после такой неудачи Тунис рассматривает нового наставника. Главный кандидат на пост главного тренера - Эрве Ренар.
Hervé Renard sera le nouveau sélectionneur de la Tunisie 🇹🇳 sauf retournement de situation improbable (ce qui est toujours possible vu cette drôle de fédération)— Romain Molina (@Romain_Molina) June 15, 2026
Consciente d'être en grande difficulté, la FTF a proposé cette mission commando et un projet plus global qui dépasse… https://t.co/oBCCIoDUzL pic.twitter.com/BpGOgTdxDj
Последним местом работы француза была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в 2026 году.
К слову, Уругвай повторил достижение 52-летней давности.
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