Уругвай повторил достижение 52-летней давности
Накануне прошёл матч между Саудовской Аравией и Уругваем, который завершился ничьей 1:1.
Несмотря на ничейный результат, уругвайцы были близки к тому, чтобы увеличить результат на табло. Во второй половине матча они нанесли 22 удара по воротам соперника, из них восемь пришлись в створ.
Тем самым Уругвай отметился достижением, он установил рекордный показатель для одного тайма на Мундиале за последние 52 года.
Последний раз такая статистика ударов за тайм была зафиксирована в 1974 году в матче Восточной Германии против Чили, тогда немцы нанесли 24 удара за 45 минут.
22 - Uruguay attempted 22 shots in the second half against Saudi Arabia. The last team to attempt more shots in a half of a FIFA World Cup match was East Germany against Chile in 1974 (24 in the first half).— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
Relentless. pic.twitter.com/fEKhTmj6XT
К слову, на нашем сайте вы можете посмотреть обзор матча Уругвая против Саудовской Аравии, а также игры Иран - Новая Зеландия.
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