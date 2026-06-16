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Футбол

Уругвай повторил достижение 52-летней давности

22 удара за 45 минут – лучший показатель на ЧМ с 1974 года.
Сегодня, 09:34       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Уругвая / Getty Images
Игроки сборной Уругвая / Getty Images

Накануне прошёл матч между Саудовской Аравией и Уругваем, который завершился ничьей 1:1.

Несмотря на ничейный результат, уругвайцы были близки к тому, чтобы увеличить результат на табло. Во второй половине матча они нанесли 22 удара по воротам соперника, из них восемь пришлись в створ.

Тем самым Уругвай отметился достижением, он установил рекордный показатель для одного тайма на Мундиале за последние 52 года.

Последний раз такая статистика ударов за тайм была зафиксирована в 1974 году в матче Восточной Германии против Чили, тогда немцы нанесли 24 удара за 45 минут.

К слову, на нашем сайте вы можете посмотреть обзор матча Уругвая против Саудовской Аравии, а также игры Иран - Новая Зеландия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Уругвая по футболу

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