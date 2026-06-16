Иран дважды отыгрался у Новой Зеландии, Уругвай вырвал ничью у саудовцев

В ночь на вторник, 16 июня, прошёл матч Ирана против Новой Зеландии, в котором сборная Новой Зеландии сумела первой открыть счёт в матче уже на седьмой минуте игры.

Однако номинальные хозяева встречи недолго приходили в себя и в середине первого тайма сумели уравнять счёт. Больше голов в первой сорокаминутке не было, но второй тайм повторил сценарий предыдущего.

Новозеландцы вновь вышли вперёд благодаря эффектной комбинации Джаста с Крисом Вудом, но преимущество продержалось недолго, и нападающий Ирана Мохеби быстро восстановил равновесие, пробив головой после навеса с фланга.

В общем, встреча завершилась со счётом 2:2, и после первого тура все участники группы G имеют в активе по одному очку.

Статистика матча Иран - Новая Зеландия 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Иран - Новая Зеландия 2:2

Голы: Резаэян 32, Мохеби 64 - Джаст 7, 54

Ожидаемые голы (xG): 1,49 - 1,24

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 17 - 14

Удары в створ: 4 - 8

Угловые: 4 - 1

Фолы: 10 - 8

Иран: Бейранванд - Мохаммади, Халилзаде, Немати, Резаэян - Юсефи, Годдос, Эзатолахи, Мохеби - Моганлу, Тареми.

Новая Зеландия: Крокомб - Пейн, Сурман, Боксолл, Какаче - Белл, Стаменич, Сингх - Джаст, Вуд, Макковат.

Предупреждение: Хаджсафи (89).

Также в ночь на 16 июня прошёл ещё один матч, однако участники в нём были от группы H. Саудовская Аравия противостояла Уругваю.

Со стартового свистка сборная Уругвая активно начала матч и даже создала несколько опасных моментов у ворот саудовцев, однако реализовать преимущество не сумела. Но гегемония на поле небесно-голубых длилась недолго, и постепенно Саудовская Аравия выровняла игру.

Более того, саудовцы сумели первыми открыть счёт в своём первом матче на ЧМ. Аль-Амри под конец первого тайма оформил гол после серии ударов в штрафной. Во втором тайме команда Марсело Бьелсы полностью завладела инициативой и регулярно угрожала воротам соперника.

Однако отличиться голом им удалось лишь на 80-й минуте матча: тогда Араухо первым успел на добивание после сейва голкипера, чем помог своей национальной команде сравнять счёт. Следовательно, в группе H также все участники имеют в активе по одному очку.

Статистика матча Саудовская Аравия – Уругвай 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Саудовская Аравия – Уругвай 1:1

Голы: Аль-Амри 41 – Араухо 80

Ожидаемые голы (xG): 0,66 – 1,72

Владение мячом: 33% – 67%

Удары: 7 – 27

Удары в створ: 3 – 10

Угловые: 4 – 14

Фолы: 11 – 6

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Аль-Харби, Аль-Тамбакти, Абдулхамид, Аль-Амри – Аль-Шамат, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Давсари – Аль-Буракикан, Аль-Джувайр.

Уругвай: Муслера – Варела, Касерес, Оливера, Винья – Бентанкур, Вальверде, Угарте, Араухо – Нуньес, Виньяс.

Предупреждения: Аль-Амри.

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