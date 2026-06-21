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Футбол

Тунис - Япония 0:4: обзор матча и результат игры 21.06.2026

И приблизилась к плей-офф.
Сегодня, 09:10       Автор: Валентина Чорноштан
Даичи Камада / Getty Images
Даичи Камада / Getty Images

Сборная Японии разгромила сборную Туниса в рамках 2‑го тура группового этапа чемпионата мира. Со стартового свистка "самураи" сразу же завладели контролем над матчем, что привело к счёту 4:0.

Уже на 4‑й минуте Накамура отдал пас на Камаду, который находился в глубине штрафной площади и, переиграв голкипера, открыл счёт. Но одним голом в первой сорокаминутке японцам было мало — Уэда удвоил преимущество.

Перед началом второй половины тренер Туниса провёл тройную замену, но ситуацию это не изменило. "Самураи" по‑прежнему ожидаемо владели инициативой и большую часть матча провели в атаках, тогда как африканская сборная весь матч оборонялась и толком ничего не создала.

На 69‑й минуте Ито из‑за пределов штрафной отправил мяч в нижний правый угол после идеальной передачи автора второго гола. Уэда же, помимо ассиста, оформил дубль: на 83‑й минуте после навесной передачи он пробил головой.

После этой игры Япония занимает второе место в группе F, а Тунис расположился на четвёртой строчке.

Статистика матча Тунис — Япония 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Тунис — Япония 0:4

Голы: Камада (4), Уэда (31, 83), Д. Ито (69)

Ожидаемые голы (xG): 0.04 — 2.07
Владение мячом: 38% — 62%
Удары: 2 — 11
Удары в створ: 0 — 5
Угловые: 3 — 5
Фолы: 8 — 15

Тунис: Дамен — Бронн, Тальби, Рекик — Валери, Бен Слиман, Скири, Абди — Саад, Межбри — Тунекти.

Япония: Сузуки — Томмиасу, Итакура, Х. Ито — Доан, Сано, Танака, Накамура — Д. Ито, Камада — Уэда.

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