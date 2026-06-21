Германия - Кот-д'Ивуар 2:1: обзор матча и результат игры 20.06.2026

Дениз Ундав спас Бундестим от поражения и вывел в плей-офф.

В субботу, 20 июня, сборные Германии и Кот-д'Ивуара встречались в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2026.

Подопечные Юлиана Нагельсмана уступали по ходу поединка, однако все же сумели вырвать волевую победу 2:1 благодаря дублю джокера Дениза Ундава.

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В стартовом отрезке противостояния у Бундестим было несколько дальних, но безрезультатных ударов по воротам соперника. На 22-й минуте Александар Павлович все же отправил мяч в сетку после подачи с углового, однако гол был отменен из-за фола против голкипера. А на 30-й минуте сборная Кот-д'Ивуара своим шансом воспользовалась. После прострела с левого фланга во вратарскую первая попытка удара от африканцев была заблокирована защитником, однако на добивании успешно сыграл Франк Кессье.

Во втором тайме Германия пошла отыгрываться и добилась своего благодаря заменам, а определяющим стало появление Дениза Ундава, который вышел на поле на 60-й минуте и в итоге сделал результат.

Немецкая сборная восстановила паритет на 68-й минуте, когда Надим Амири, который также перед этим вышел на замену, подал с правого фланга в штрафную, а Ундав пробил в касание под перекладину. А в компенсированное к матчу время немецкий нападающий и вовсе стал героем поединка, оформив дубль. На 90+4 минуте Ундав на грани офсайда принял передачу от Феликса Нмечи по центру штрафной, развернулся и вторым касанием отправил мяч в сетку, вырвав победу для Германии.

Германия в двух матчах набрала шесть очков и гарантировала себе участие в плей-офф. Кот-д'Ивуар остался с тремя баллами в активе.

Другой матч второго тура в группе E между сборными Эквадора и Кюрасао будет сыгран позже.

Статистика матча Германия - Кот-д'Ивуар 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Германия - Кот-д'Ивуар 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 - Кессье, 30

Ожидаемые голы (xG): 1.83 - 1.22

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 16 - 9

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 8 - 3

Фолы: 5 - 7

Германия: Нойер - Киммих, Та, Шлоттербек (Рюдигер, 46), Браун - Павлович (Амири, 60), Нмеча - Сане (Левелинг, 60), Мусиала (Ундав, 60), Вирц - Хаверц (Горецка, 85).

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана - Синго (Дуэ, 82), Коссуну, Агбаду, Конан - Диалло (Адингра, 75), Кессье, Сангаре (Фофана, 75), Диоманде (Пепе, 85) - Бонни (Гессан, 75), Улаи.

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