Нойер установил вратарский рекорд на чемпионатах мира

В субботу, 20 июня, во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 встречаются сборные Германии и Кот-д'Ивуара.

Голкипер Бундестим Мануэль Нойер вышел на эту игру в стартовом составе, установив тем самым рекорд.

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Для 40-летнего вратаря это 21-й поединок на чемпионатах мира, что является рекордным показателем среди голкиперов на мировых первенствах.

Немец превзошел достижение вратаря сборной Франции Уго Льориса, на счету которого осталось 20 матчей на чемпионатах мира.

Всего же Нойер проводит 126-й поединок за национальную команду.

Напомним, ранее Нойер сообщил, что ЧМ-2026 станет для него последним турниром в составе сборной Германии.

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